Площадка была построена в микрорайоне Умит в поселке Деркул по улице Хорошкиной. Открытие прошло сегодня, 1 декабря, в День первого президента. Аким Уральска Абат Шыныбеков на открытии поздравил всех присутствующих с праздником, а также поговорил с местными жителями поселка о планах на дальнейшее благоустройство. Местная жительница Ольга Мотвиевских поблагодарила за детскую площадку и отметила, что они ее ждали 23 года. - Наконец-то дождались, но хотелось бы продолжить благоустройство. Пожалуйста, доделайте ее до конца. Она находится прямо возле проезжей части, и в летнее время дети будут задыхаться от пыли. Я могу дать саженцы и цветы, только помогите все это посадить, - сказала Ольга Мотвиевских. - Тут поставили всего две лавочки, ну сядут две бабушки и все на этом? Сделайте еще скамейки. На что градоначальник предложил выйти всем на субботник и рассадить деревья. - Очень отрадно, что поставили площадку, дальше мы будем продолжать благоустройство. Тут проживает 1,5 тысячи человек, еще много предстоит работы. В каждом микрорайоне в шаговой доступности должны быть места досуга для детей, спортивные площадки для школьников, а также зоны отдыха для пожилых людей. В этом году начинаем благоустраивать дворы в центре города, но вместе с тем мы не забываем про отдаленные микрорайоны, - пояснил Абат Шыныбеков. Аким поселка Деркул Жубан Жумагалиев дополнил, что на сегодняшний день акиматом поселка Деркул был заключен договор на установку трех детских игровых площадок в поселке Ветелки, Новостройка и мирокрайоне Умит. Общая стоимость проекта составила более 5 миллионов тенге. - Все площадки были установлены в срок, подрядной организацией является ТОО "БизнесСтрой". Срок установки - 30 дней, но они справились за 5 дней, - отметил Жубан Жумагалиев. - Также было заасфальтировано более одного километра дороги в микрорайоне Сарыарка ПДП-2. Также установлены 15 контейнерных площадок и пять кузовов портала для сбора твердо-бытовых отходов. Выполняется работа по установке остановочных павильонов, это остановка Уральск-2, Дружба и Памятник, - заключил аким поселка Деркул.