Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию "МГ" поступила информация о том, что водитель заместителя акима области Аманжола Алпысбаева якобы использует служебную машину для кражи скота. – Он использовал служебную автомашину акимата области марки Toyota Camry-50 с государственными номерными знаками "004 РК 07" для беспрепятственного проезда через дорожно-патрульную полицию во время транспортировки украденного скота из поселка Алгабас в город Уральск, - говорится в сообщении. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в ходе проведения ОПМ "Скотокрад" действительно были задержаны четверо жителей Уральска, которые с вольного выпаса украли крупно-рогатый скот, принадлежащий владельцу крестьянского хозяйства. – Задержанным 30, 31, 32 и 39 лет. По факту начато досудебное расследование, - отметили в полиции. Более подробную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали, в том числе и то, на какой машине были задержаны правонарушители. В пресс-службе акима ЗКО также прокомментировали данную информацию. – За ним не был закреплен конкретный служебный автомобиль. Он работал в хозяйственном управлении акимата дежурным водителем. На сегодняшний день этот работник уже уволен, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. В акимате также не стали раскрывать информацию о том, были ли задержанные на служебном автомобиле.