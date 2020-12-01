Женщина находилась в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водитель и два пассажира погибли при столкновении «Волги» и «Гранты» на трассе ЗКО (фото) В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что вчера, 30 ноября, у женщины произошла остановка сердца и она умерла. Напомним, ДТП произошло 29 ноября на 16 километре автотрассы Казталовка-Чапаево. При столкновении автомобилей марки «Волга» и «Лада Гранта» погибли три человека (два пассажира и водитель "Лады Гранты"), еще трое (два пассажира "Лады Гранты" и водитель "Волги") были госпитализированы в центральную больницу Казталовского района. На следующий день, 30 ноября, стало известно, что 69-летнего водителя "Волги" спасти не удалось. Он скончался по дороге в больницу.      