Жительница Уральска Айман ведёт видеоблог о войне в Украине. Она посетила страну во время боевых действий.

— В Украине жизнь продолжается, люди живут и работают. Я не первая казашка, которая приехала сюда во время войны. Есть девушка, которая открыла производство бронежилетов для волонтёров. В начале войны поездка была бы намного опасней, там нет ни одного города, который был в безопасности. Кругом прилетает, везде есть обстрелы. Если высшие силы позволили бы, то бомба прилетела и туда, где я находилась. Мне повезло, — поделилась девушка.

Айман рассказывает, что её знакомая со своим супругом выкупили кареты скорой помощи, чтобы перегнать их из Великобритании в Украину. Машины были заполнены гуманитарной помощью — это была их волонтёрская деятельность.

Сама Айман побывала в Харькове, Изюме, Чугуево, в прифронтовых зонах.

— Самое шокирующее для меня — бессмысленная жестокость, ужасающая масштабами. Я видела невероятные вещи: кругом вандализм, все разбомблено, разрушено. Была в селе Каменка Изюмского района — фермерское село с комбайнами, мотороллерами и сельхоз техникой. Сейчас там всё разбито до неузнаваемости. От мирной жизни не осталось ничего, около 30 человек и сгоревшие «КаМАЗы», — вспоминает блогер.

Стоп кадры с видеоблога

Айман говорит, что оставшиеся после бомбёжек люди прячутся. Чтобы раздать гуманитарную помощь, волонтёрам приходится искать их.

— На освобождённых территориях люди выживают. В основном там остались старики или те, у кого неходячие родственники. Люди, которым некуда уехать или кто привязан к земле. Живут в ужасных условиях: дома разрушены, сёла заминированы, противопехотные мины раскиданы повсюду: в микроволновках, детских кроватках. Я видела мужчину на костылях — он лишился ноги, наступив на мину. На разминирование таких районов уйдёт лет 15, сапёров для этой работы не хватает, — поделилась девушка.

Местные жители рассказали блогеру, что после апрельской деоккупации тела односельчан собирали до сентября. Девушке провели специальный инструктаж, как ходить по заминированной территории.

— Когда я была в Харькове, обстрелы продолжались и продолжаются каждый день. Люди погибают каждый день, очень много раненых от осколков окон. Когда рамы оконные разлетаются, стекла летят во все стороны. Есть правила касательно обстрёлов: стоять между несущими стенами, подальше от окон. Иначе можно серьёзно пострадать, — рассказывает блогерша.

Волонтёра поразило, что памятники архитектуры в Харькове были обложены песком. Так их защищают от обстрелов.