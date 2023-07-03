Руководитель прокуратуры ЗКО Серик Шалабаев сообщил, что в регионе преступность снизилась на 24%. За шесть месяцев прошлого года в области зарегистрировали 3 287 преступлений. За аналогичный период этого года — 2 511.

В разы сократились уличные преступления: грабежи, кражи и хулиганства.

– Впервые за последние три года наблюдаем спад мошенничеств (с 544 до 428 — прим. автора). На особом контроле защита прав детей и их половая неприкосновенность. Снижение идёт на 22%. По каждому делу такой категории ведётся особый механизм надзора, полноценно обеспечивается принцип неотвратимости наказания, -— заверил Шалабаев.

По его словам, по всем делам определены процессуальные прокуроры, девять дел направлены в суд, в отношении шести человек состоялись судебные акты, три дела находятся в производстве суда, по одному делу ожидается заключение эксперта.