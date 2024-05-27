26 мая на центральном стадионе Алматы в рамках первого тура Кубка Лиги «Кайрат» разгромил уральский «Акжайык». Матч закончился со счетом 9:0 в пользу хозяев поля. Первый гол в ворота уральского клуба на 13 минуте забил Александр Широбоков. Далее мяч летел в ворота «Акжайыка» практически каждые 10 минут. Игрок «Кайрата» Жоао Пауло даже оформил хет-трик.

Такой исход матча безусловно расстроил болельщиков уральской команды. Напомним, вот уже второй сезон «Акжайык» играет в первой лиге, вылетев из премьер-лиги после неудачного сезона. На этот раз плачевное положение не спас даже недавно назначенный главный тренер Артур Авакянц. Кстати, он некогда уже возглавлял уральский клуб. Тогда «Акжайык» так же не отличился удачной игрой.

Что касается первой лиги Казахстана по футболу, то уральская команда сейчас находится на 13 строчке из 16. На счету «Акжайыка» всего четыре очка в шести играх.