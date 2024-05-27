В Яндекс Картах обновились панорамы Алматы и Астаны. Теперь на них можно рассмотреть объекты, которые построили с момента предыдущего большого обновления панорам год назад. Например, восьмиполосный мост по проспекту Тауелсиздик в Астане. Также на панорамах впервые появились улицы Балхаша, Есика, Конаева, Талгара, Щучинска и сёл Каргалы, Узынагаш и Шамалган.

Панорамы улиц снимали с помощью панорамомобиля с четырьмя камерами, установленными на крыше. Съёмки заняли около двух месяцев, в результате было сделано около 185 000 панорамных снимков. Это более 5600 км улиц и дворовых проездов.

Панорамные снимки помогают заранее изучить незнакомый маршрут, рассмотреть номера подъездов и таблички с временем работы организаций или просто устроить виртуальную прогулку по улицам и достопримечательностям. Например, пройтись вдоль озера Балхаш или заглянуть в Конаев и увидеть Или — одну из крупнейших рек страны.

Кроме того, актуальные панорамы помогают Яндекс Картам улучшать навигацию для водителей. С помощью компьютерного зрения со снимков считываются и добавляются на карту дорожные знаки, разметка, светофоры и другие детали. Это позволяет точнее подсказывать водителям, с какой скоростью ехать, где повернуть или притормозить.

Чтобы увидеть панорамы на смартфоне, нужно нажать на иконку с двумя квадратами. Она находится в верхнем правом углу главного экрана. В открывшемся списке достаточно выбрать слой «Панорамы», и на карте появятся синие линии. Нажав на любую из них, можно рассмотреть место со всех сторон.

Скачать приложение Яндекс Карты можно в Google Play или App Store.

____

Яндекс Казахстан — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Яндекс Казахстан занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды. В стране работает более 10 сервисов компании, включая поисковый портал, онлайн-заказ такси, доставки и еды, облачные и геосервисы, развлекательные сервисы, а также образовательные проекты.

Яндекс Карты — навигационное приложение, которое помогает строить маршруты пешком и на транспорте, например на автомобиле и автобусе. Кроме того, в нём можно находить нужные места и решать другие повседневные задачи. Сейчас Яндекс Картами в Казахстане ежемесячно пользуются более 2,3 млн человек. Яндекс Карты доступны на казахском, как и другие сервисы Яндекса: Поиск, Такси, Еда, Доставка.