На брифинге в региональной службе коммуникаций обсуждались вопросы подготовки области к купальному сезону. Исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Махмуд Танатов сообщил, что обследование и очистка дна водоемов будут проводиться по заявкам. Однако на сегодняшний день заявок от владельцев пляжей не поступали.

— В области имеются 32 каркасно-модульных бассейнов, из них 11 будут функционировать в детских лагерях и 21 в пришкольных. Департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования, кроме этого подготовлено 31 водолазное снаряжение. Спасателями в период купального сезона будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов. С начала 2024 года во время рыбалки в Сырымском районе утонул один человек. В купальный сезон прошлого года на водоемах утонуло 16 человек, из них 4 детей. Совместно с департаментом полиции уже проведено 330 рейдов, роздано свыше 7 тысяч агитационных материалов. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках установлено 307 запрещающих знаков и 77 информационных стендов, — сообщил Махмуд Танатов.

В департаменте по ЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:

купание в запрещенных и необорудованных местах;

купание в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Нарушение правил безопасности на водоемах наказывается штрафом в размере 7 МРП (24 150 тенге - прим.автора), для физических лиц штраф — 10 МРП.