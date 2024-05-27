На брифинге в региональной службе коммуникаций обсуждались вопросы подготовки области к купальному сезону. Исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Махмуд Танатов сообщил, что обследование и очистка дна водоемов будут проводиться по заявкам. Однако на сегодняшний день заявок от владельцев пляжей не поступали.
— В области имеются 32 каркасно-модульных бассейнов, из них 11 будут функционировать в детских лагерях и 21 в пришкольных. Департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования, кроме этого подготовлено 31 водолазное снаряжение. Спасателями в период купального сезона будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов. С начала 2024 года во время рыбалки в Сырымском районе утонул один человек. В купальный сезон прошлого года на водоемах утонуло 16 человек, из них 4 детей. Совместно с департаментом полиции уже проведено 330 рейдов, роздано свыше 7 тысяч агитационных материалов. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках установлено 307 запрещающих знаков и 77 информационных стендов, — сообщил Махмуд Танатов.
В департаменте по ЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:
- купание в запрещенных и необорудованных местах;
- купание в нетрезвом состоянии;
- неумение плавать;
- оставление детей без присмотра.
Во избежание несчастных случаев, запрещается:
- купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- подавать крики ложной тревоги;
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых.
Нарушение правил безопасности на водоемах наказывается штрафом в размере 7 МРП (24 150 тенге - прим.автора), для физических лиц штраф — 10 МРП.