На брифинге в региональной службе коммуникаций обсуждались вопросы подготовки области к купальному сезону. Исполняющий обязанности начальника управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Махмуд Танатов сообщил, что обследование и очистка дна водоемов будут проводиться по заявкам. Однако на сегодняшний день заявок от владельцев пляжей не поступали.

— В области имеются 32 каркасно-модульных бассейнов, из них 11 будут функционировать в детских лагерях и 21 в пришкольных. Департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования, кроме этого подготовлено 31 водолазное снаряжение. Спасателями в период купального сезона будет организовано патрулирование на опасных и необорудованных участках водоемов. С начала 2024 года во время рыбалки в Сырымском районе утонул один человек. В купальный сезон прошлого года на водоемах утонуло 16 человек, из них 4 детей. Совместно с департаментом полиции уже проведено 330 рейдов, роздано свыше 7 тысяч агитационных материалов. На опасных и не оборудованных для отдыха и купания участках установлено 307 запрещающих знаков и 77 информационных стендов, — сообщил Махмуд Танатов.

В департаменте по ЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:

  • купание в запрещенных и необорудованных местах;
  • купание в нетрезвом состоянии;
  • неумение плавать;
  • оставление детей без присмотра.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

  • купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Нарушение правил безопасности на водоемах наказывается штрафом в размере 7 МРП (24 150 тенге - прим.автора), для физических лиц штраф — 10 МРП.