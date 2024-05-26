В день рождения Актобе на площади перед парком имени Первого президента устроили этно-фестиваль. Здесь показывали национальные одеяния прошлого, мастера прикладного искусства предлагали свои изделия, можно было посмотреть убранство юрт.

Были и музыкальные «подарки». Их устроили дети, посещающие кружок домбры в ДК «Геолог». Юным музыкантам от 7 до 14 лет, и желающих заниматься на национальном инструменте с каждым город все больше, говорят их руководители.

Мастерицы народного промысла к этому дню изготовили войлочный ковер с орнаментом. На ковер размером 2 на 3 метра у них ушло 20 килограммов светлой и темной шерсти. Пенсионеры рассказали, что научились этому делу у своих матерей, помогали им в детстве, теперь народные традиции передают другим.

В ходе этно-фестиваля состоялось корпе-пати. 46 актюбинских мастериц сшили 67 лоскутных одеял, длина которых составила 155 метров. Все корпе передадут пострадавшим от паводка.

— Мне 75 лет, я учитель, многодетная мама, сейчас на пенсии, есть внуки и правнуки, — рассказала Лена Альниязова.

— Шить корпе научила мама, отец был мастером по изготовлению камчи. В 2019 году в Актобе приезжала этнограф, дизайнер Ырза Турсынзада, она устроила мастер-класс 300 актюбинским женщинам. Тогда мы, мастерицы, и познакомились между собой. С тех пор общаемся, делимся знаниями. Посоветовавшись между собой, мы решили на день рождения Актобе подарить корпе длиной в 155 метров – столько лет исполняется нашему городу. Получилось 67 одеял. Шьем мы на дому для себя, учим этому дочерей и снох. В акции приняли участие 45 мастериц. Одеяла мы сшили в красно-белых оттенках. В центре корпе сшитые из лоскутов тюльпаны – символ Актобе. На работу ушла неделя.



