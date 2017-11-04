Выставка Pop-Shop-Atyrau расположилась на первом этаже гостиницы "River Palace Hotel" (Ренко) и посетить ее можно с 10.00 до 21.00.

Новые коллекции "Осень-Зима - 2017" в Атырау привезли 22 казахстанских дизайнера. Выставка-продажа стартовала 3 ноября. - Главная цель Pop-Shop-Atyrau - продвижение казахстанских брендов, пока еще мало известных, но у которых есть большое будущее в индустрии моды. Для жителей Атырау эти выставки-продажи хороши тем, что брендовая одежда находится в шаговой доступности и ее можно приобрести за довольно приемлемую цену, - рассказалКаждая вещь на выставке эксклюзивна и уникальна, поэтому модницы нефтяной столицы могут быть уверены, что, приобретая платье на Pop-Shop-Atyrau, не увидят такое же ни на ком другом. Большая часть одежды и аксессуаров сделана вручную с душой и любовью самого дизайнера. К примеру, женская одежда бренда House of Raya вполне доступна для представителей среднего класса, стоимость одного платьев - от 15 тысяч тенге.-Наша цель - сломать все стереотипы о том, что дизайнерская вещь - это очень дорого. Мы шьем одежду из качественных и натуральных материалов, которые привозим из-за границы. Наши клиенты - уже замужние женщины, имеющие детей, беременные и кормящие мамы. Мы создаем комплекты для современных казахстанских келинок в более консервативном направлении, учитывая национальный менталитет и традиции, - рассказала дизайнер из Астаны Рая.Новости Компаний.