Сотрудниками ДЧС ЗКО и местной полицейской службой был проведен рейд по пожарной безопасности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали в ДЧС ЗКО, число погибших и пострадавших людей от угарного газа растет из года в год. - Статистика не изменится до тех пор, пока граждане не поймут сами и не проявят бдительность по отношению к безопасности. Как известно, самый опасный период - отопительный сезон. В целях недопущения отравления, ежегодно  управлением контрольной профилактической деятельности в области пожарной безопасности проводятся агитационные и профилактические работы. Наша цель предупредить гибель людей от отравления угарным и природным газом в жилом секторе города. Мы разъясняем элементарные правила пожарной безопасности, раздаем памятки и брошюры, - пояснили в департаменте. Как отмечают спасатели, для того чтобы избежать трагических последствий, необходимо проверять и ремонтировать отопительные приборы перед отопительным сезоном, раз в три месяца очищать дымоходы и трубы от сажи, следить за техническим состоянием дымовых и вентиляционных каналов газового оборудования. Напомним, в Уральске увеличилось количество пожаров. С начала года на месте пожаров было обнаружено 4 погибших. Еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом увеличилось на 12%.