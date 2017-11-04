Иллюстративное фото из архива "МГ" С 5 июля 2014 года в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» были внесены изменения о возможности уплаты наложенных административных штрафов в порядке сокращенного производства, то есть 50% от общей суммы в течение 7 календарных дней при условии составления протокола на месте правонарушения и признания вины правонарушителем. Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, с начала года по области было составлено более 67 тысяч административных протоколов о правонарушении. -50 тысяч административных штрафов были уплачены по сокращенному административному производству, то есть ими был уплачен штраф наполовину меньше наложенного, - отметили в ДВД ЗКО. Кроме того, в ДВД ЗКО рассказали, что если не оплатить штраф в порядке сокращенного производства, или отрицать вину в допущенном нарушении, правонарушитель подвергается наложению штрафа на полную сумму. -Далее, действует порядок добровольной уплаты штрафа в течение 30 календарных. А в случае не использования этого права, постановление о наложении административного штрафа направляется для принудительного взыскания по месту работы, либо судебному исполнителю. В свою очередь последний обладает правом наложения ареста на движимое имущество, то есть транспортное средство, которое в процессе дальнейшей эксплуатации задерживается патрульно-постовыми нарядами и водворяется на специализированную стоянку до устранения причин задержания, - пояснили в ДВД ЗКО. Между тем, информацию об имеющихся штрафах можно получить по адресу г. Уральск ул. Гагарина, 2/5 в отделении административной практики. Оплатить административный штраф можно: - во всех отделениях банков второго уровня по следующим реквизитам БИН 1411400001517, БИК ККМFKZ2A, Код 204106, р/с kz24070105KSN0000000,RYG 993, бенефициар- РГУ Департамент государственных доходов по ЗКО, - через EGOV в Центре ЦОНах,терминалах расположенных в здании МПС (ул. Гагарина, 2/5).