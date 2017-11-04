По словам директора областного историко-краеведческого музея Рашиды ХАРИПОВОЙ, после положенных процедур все останки будут захоронены на территории местного кладбища. Напомним, в прошлом году аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ рассказывал о планах возведения защитно-береговой дамбы в районе городища Сарайшық. Как известно, ежегодно паводковые воды Урала смывают город, унося с собой тонны земли и, возможно, уникальные артефакты. По словам руководителя областного музея, в свое время на месте расположения древнего города проживали ногаи, казаки и казахи в шестнадцатом веке, и, вероятнее всего, человеческие останки принадлежат им. Она также рассказала, что в этом году начались археологические работы, которые будут длиться до 2020 года. Целью является спасение аварийных раскопок. Также стало известно о начале работ по археологической реставрации, научным руководителем которых является доктор исторических наук, археолог Зейнолла САМАШЕВ. Ранее министр культуры и спорта РК заявлял о намерении выделить 100 миллионов тенге для проведения на месте городища реставрационных работ. По словам представителя подрядной организации, занимающейся берегоукреплением, Аскара ТОЛЕНОВА, завершение строительства планируется на первую половину следующего года. Городище Сарайшық датируется XIII–XVI веками. Этот населённый пункт неоднократно упоминается арабо-персидскими источниками как крупный городской торговый центр Золотой Орды на караванном пути из Европы в Среднюю Азию и Китай. В 1395 году город подвергся разрушению войсками завоевателя Тимура. Однако в ХV веке был восстановлен и стал резиденцией ханов Ногайской орды, пока в 1580 году не подвергся разгрому казачьими войсками и окончательно не запустел. С обретением независимости Казахстана территория городища стала музеем под открытым небом. По словам историков, здесь захоронены 7 ханов. Дана РАХМЕТОВА