Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам председателя совета по этике ЗКО Булата ИСАКОВА, с марта текущего года мобильной группой осуществлено более 250 выездов, с охватом более 18 тысяч человек, посещено 660 различных трудовых коллективов. Аналогичные мобильные группы созданы и работают во всех районах области. В рамках дорожной карты по реализации соглашения о сотрудничестве между Агентством и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» проведен внешний анализ коррупционных рисков в 16 наиболее важных для развития бизнеса сферах. Дорожная карта является важным инструментом по обеспечению защиты прав предпринимателей, а также выявлению и устранению причин и условий, способствующих коррупции. В тесном сотрудничестве с региональной палатой предпринимателей Департаментом проведен внешний анализ коррупционных рисков в сфере налогового администрирования. Итоги анализа обсуждены на площадке национальной палаты с участием депутатов парламента и неправительственных организации. По итогам анализа разработан и реализуется план мероприятий по устранению коррупционных рисков в деятельности «Межведомственного расчетного центра социальных выплат» Госкорпорации Правительство для граждан иДепартамента Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области. Совместно с профсоюзными объединениями в настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере культуры, спорта и информации.