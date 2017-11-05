Фото предоставлено пресс-службой ДВД ЗКО Как отметили в пресс-службе ДВД ЗКО, в последнее время участились случаи кражи аккумуляторов из автомобилей. -В ходе оперативно-профилактических мероприятии сотрудниками криминальной полиции в УВД г.Уральска были задержаны две группы молодых людей, которые промышляли кражами аккумуляторов с автомашин. В каждой группе по три-четыре парня, все они местные жители. Только за одну ночь ими было украдено 9 аккумуляторов, после чего они хотели их сдать в пункт приема цветного металла, - сообщили в ДВД ЗКО. Как выяснилось, в основном кражи совершались после 18:00, а также глубокой ночью. -В отношении двух групп возбуждены уголовные дела по статье 188 УК РК - "Кража". В настоящее время проверяется причастность данных лиц к другим преступлениям. Ведётся расследование, - пояснили в полиции.