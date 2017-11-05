5 ноября в 7.55 сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира в ходе оперативно-рейдовых мероприятий в северной части Каспийского моря в районе с.Жамбай была задержана браконьерская байда с 4 местными жителями на борту. У задержанных было изьято свыше 1 тонны рыб осетровых пород. - У бракрньеров было изъято 304 шт рыб общим весом 1 тонну 104 кг. Все нарушители, а это трое 26-летних и один 24-летний парень были задержаны и доставлены в отдел инспекции поселка Дамба. Плавсредство с двумя подвисными моторами мощностью по 200 лошадиных сил, также транспортировано на территорию ТОО "Спецавтобаза", - сообщили в рыбинспекции. Ерлан ОМАРОВ Фото и видео предоставлено сотрудниками Атырауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира.