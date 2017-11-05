По словам Ганимата НУРМУХАНОВА, бизнесом он начал заниматься 16 лет назад. - Открыли магазин, потом заправку, построили свою мельницу, где перерабатывали урожай Сырымского района. Тогда еще, в 2001 году, чтобы закупить необходимое оборудование для мельницы, нам пришлось взять кредит в банке, на сумму около трех миллионов тенге, - вспоминает Ганимат. – Но нужно отметить, что погасить такую задолженность было сложно, потому что процентная ставка была очень высокой. А теперь на хорошие и достойные проекты фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдает кредиты под низкую процентную ставку. Я считаю, что ни одно сельское хозяйство никогда не «выживет» без поддержки государства. Потом именно в нашем государстве налоги не такие высокие, как в соседних странах. Ганимат НУРМУХАНОВ пояснил, что посевные площади района значительно сократились в связи с погодно-климатическими условиями, содержать мельницу стало не рентабельно. - После закрытия мельницы мы решили заняться разведением животных и производством мяса. Потом для того чтобы получить прибыль с выращивания скота, нужно как минимум ждать два года, пока ты откормишь животных и сдашь их на убой. С 2005 года начали сажать посевные площади, около пяти тысяч гектаров. Понемногу приобретали сельскохозяйственную технику. Скупали животных у населения. Когда мы только начинали, у нас было 80 голов крупонорогатого скота и 300 овец. На данный момент поголовье выросло до 850 голов племенного скота. Также в хозяйстве имеется табун из 800 лошадей, - рассказал владелец КХ «Жибек Жолы». Ганимат НУРМУХАНОВ отметил, что всего он добился, благодаря поддержке и субсидированию государства.