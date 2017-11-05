Несмотря на то, что планировалось  завершить ярмарку в октябре, в эти выходные снова была организована  сельхозярмарка на улице Ихсанова, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 5 ноября по улице Ихсанова была организована сельскохозяйственная ярмарка, на которой местные жители выстроились в очередь за мясом, овощами, фруктами, выпечкой, медом, рыбой и яйцами. Как рассказала жительница Уральска Раиса ЧУРИКОВА, она каждые выходные приезжает закупиться на ярмарке. - Говорили, что вроде ярмарки будут только в октябре, но сегодня ехали мимо и случайно увидели, что стоят «ГАЗели» и полным ходом идет продажа сельскохозяйственных товаров. Проехать мимо не смогли. Вообще раньше с мужем приезжали сюда каждые выходные. Все же цены ниже рыночных, а продукция всегда свежая. И потом очень удобно, что ярмарки размещают в центре города, да и не малый ассортимент продуктов представлен. К примеру, сегодня купили свежую рыбу из Кирово-Чижинского водохранилища. Сазан всего по 650 тенге за килограмм. А говядина по 1200 тенге. Нужно отметить, сколько раз тут я покупала мясо, всегда было вкусным. Да и продавцы очень вежливые. Какой попросишь кусочек взвесить, тот и положат, если надо, то еще и поделят. Всегда стараюсь купить яблоки. Очень душистые и сладкие. Да и большое разнообразие сортов, правда привозят их из России по 270-300 тенге за килограмм, - рассказала Раиса. По мнению местной жительницы Валентины, самые свежие овощи в городе продают на сельскохозяйственных ярмарках. -Тут продукция прямо с полей, можно сказать, с грядки. Я уже по привычке планирую свои выходные так, чтобы с утра сходить на ярмарку и потом уже делать все остальные дела. Самое интересное, что наблюдаю тут одну и ту же картину. Всегда собирается огромное количество народа, - рассказала Валентина. Напомним, сельскохозяйственная ярмарка в Уральске началась в сентябре и планировалась завершиться 29 октября.