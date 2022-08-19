Пожар начался сегодня, 19 августа, около 14:00 в доме №109 по улице Абдрахманова в поселке Жанибек. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, изначально начали гореть сеновал и хозяйственная постройка. Однако в результате порывистого ветра огонь распространился на соседние дома. Таким образом на данный момент сгорели два жилых дома, четыре хозпостройки и один гараж. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Специалистам предстоит установить площадь пожара. На месте работают 21 сотрудник ДЧС ЗКО, 15 сотрудников полиции, 25 человек из числа добровольных пожарных формирований, бригада скорой помощи, а так же около 100 местных жителей. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются. Дополнительно выехали силы и средства с ближайших подразделений из Казталовского, Бойкейординского районов и города Уральск. Пожар локализован в 18:12.