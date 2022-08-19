По данным «Казгидромета», 20 августа в ЗКО ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На большей части страны сохранится погода преимущественно без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +15..+17. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер юго-западный до 22 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +35..+37 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер юго-западный до 20 метров в секунду.
