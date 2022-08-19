Пожар полностью уничтожил два жилых дома, восемь хозпостроек и один гараж, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Восемь часов тушили пожар в селе ЗКО Пожар начался сегодня, 19 августа, около 14:00 в доме №109 по улице Абдрахманова в поселке Жанибек. Изначально начали гореть сеновал и хозяйственная постройка. Однако в результате порывистого ветра огонь распространился на соседние дома. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, стихия уничтожила два дома площадью 220 квадратных метров, восемь хозяйственных построек площадью 480 квадратных метров и 40 тонн сена. Так же сгорел один гараж. Ликвидировать пожар удалось спустя восемь часов в 21:55. Причину пожара, виновных лиц и размер ущерба устанавливают специалисты. Жертв и пострадавших нет. В тушении были задействованы 22 сотрудника ДЧС ЗКО, ДПФ – 25 человек, МПС – 15 сотрудников, 20 сотрудников бригады скорой помощи и около 100 человек из числа местного население. Фото и видео предоставлены ДЧС ЗКО