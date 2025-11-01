По данным РГП «Казгидромет» 2 ноября на территории ЗКО ожидаются дожди и усиление ветра.
Синоптики прогнозируют в Уральске кратковременные дожди. Температура воздуха днем +, ночью +4 градусов. Ветер юго-восточный: 20 м/с.
В Атырауской области днем облачно с переменами, температура воздуха +13. Ночью +7 градусов тепла. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области синоптики прогнозируют дожди. Днём +10 градусов, ночью +5. Ветер юго-восточный: 10 м/с.
В Мангыстауской области днем ясная погода, ночью облачно. Температура воздуха днём составит +14 градуса, ночью +8. Ветер юго-восточный: 10 м/с.