Удачных дат в ноябре 2025 всего шесть.

Когда лучше всего стричься в ноябре

Лунный календарь подскажет, как избежать ошибок при выборе наиболее благоприятного времени для записи к мастеру.

Благоприятные дни

Лучше всего идти в салон на растущую Луну. В ноябре удачные даты — 2–3, 19, 22–27 и 30 числа.

У каждого дня есть особенности:

Начало и конец месяца — Луна в Овне. Не делайте химическую завивку — кудри могут быть слишком крутыми и непослушными.

19 ноября — Луна в Скорпионе. Идеально для увлажняющих масок.

22–25 ноября — уделите максимум внимания уходу: делайте очищающие шампуни и питательные маски.

26–27 ноября — хорошее время для процедур, которые дают объём.

Неблагоприятные дни

В такие дни лучше не экспериментировать с окрашиванием, стрижкой, выпрямлением и завивкой. Избегайте салона во время убывающей Луны — с 6 по 18 ноября. В это время лучше делать уходовые процедуры: маски, укрепление, восстановление.

Также лучше не записываться 5, 20 и 28 ноября — это полнолуние, новолуние и первая четверть. Позвольте волосам просто отдохнуть. Не рекомендуется идти к мастеру, когда Луна в знаках Рыбы или Рака. В ноябре Луна будет в Рыбах 1 числа.

Нейтральные дни

В эти дни можно идти к мастеру, если нужно, или заняться домашним уходом. В ноябре таких дат три: 4, 21 и 29 числа.