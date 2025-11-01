Все три проекта реализуются в рамках поручения президента страны.

В Актобе началось строительство трёх масштабных объектов — драматического театра, стадиона и спортивного комплекса. Все три проекта реализуются в рамках поручения президента страны.

Эти объекты войдут в состав нового социально-делового центра «Алтын Орда», который будет расположен в одноимённом микрорайоне областного центра. Данный центр станет не только архитектурным украшением города, но и новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Аким области Асхат Шахаров ознакомился с проектом застройки одного из крупных региональных объектов – современного социально-делового центра «Алтын орда», который представил ему аким города. По словам Азамат Бекет, общая площадь центра составляет 165,8 гектара, и он будет рассчитан на комплексное развитие культурной, спортивной и общественной жизни региона.