В Актобе началось строительство трёх масштабных объектов — драматического театра, стадиона и спортивного комплекса. Все три проекта реализуются в рамках поручения президента страны.
Эти объекты войдут в состав нового социально-делового центра «Алтын Орда», который будет расположен в одноимённом микрорайоне областного центра. Данный центр станет не только архитектурным украшением города, но и новой точкой притяжения для жителей и гостей региона.
Аким области Асхат Шахаров ознакомился с проектом застройки одного из крупных региональных объектов – современного социально-делового центра «Алтын орда», который представил ему аким города. По словам Азамат Бекет, общая площадь центра составляет 165,8 гектара, и он будет рассчитан на комплексное развитие культурной, спортивной и общественной жизни региона.
— В составе центра будут областной драматический театр на 700 мест, стадион на 34 980 мест, многофункциональный спортивный комплекс на 5 000 мест, а также гостиницы, торгово-развлекательные центры, образовательные учреждения и парк «Алтын орда», напоминающий по форме карту Казахстана, - отметили в акимате.