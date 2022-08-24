- Первый перелом случился днем. Я узнаю об этом только в шесть вечера. Ребёнок, хромая, вышел ко мне навстречу и жаловался на боль в ноге. Я говорю: «А как же вы так? Почему не вызвали скорую? Почему не оказали первую помощь? Почему не вызвали меня?» Ребёнок мучился до вечера. Как так – за месяц два перелома? Значит, дети остаются без присмотра, - рассказывает мать мальчиков.

– Катался на качели. Инструктор в этот момент снимал другие качели. Пока он в угол относил, этот ребёнок вывалился с качели и упал. Любое юридическое лицо, у меня было 15 календарных дней на ответ, я его готовлю. Параллельно консультируюсь с юристами, - прокомментировал директор коррекционного центра Руслан Казыбаев.

Фото из архива "МГ" 12-летние близнецы Гульбану Жанбозовой страдают психоневрологическим заболеванием и посещают коррекционный центр. Сначала один сын сломал палец на ноге. А спустя две недели здесь же второй близнец получил перелом плечевой кости.Теперь Гульбану пытается получить компенсацию и озвучила директору организации сумму – 430 тысяч тенге. Но он считает, что это слишком много.В облздраве говорят, женщина добровольно выбрала это заведение. Хотя, по данным чиновников, в июне сыновья уже получали реабилитацию бесплатно по направлению участкового врача. И в сентябре должны пройти её повторно. Гульбану же написала заявление в полицию и хочет добиться за травмы сыновей справедливого наказания.