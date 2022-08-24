Ведомство дополнительно прокомментировало информацию о запасах нефтепродуктов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». На Атырауском НПЗ завершили ремонт. Однако на уральских АЗС ситуация не изменилась Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 августа на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что совокупные запасы бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 180 тысяч тонн, что покрывает потребность на 14 дней. Запасы дизельного топлива - 220,8 тысяч тонн, этого достаточно на 13 дней. В пресс-службе министерства сообщили, что производство нефтепродуктов, отгрузка, транспортировка и пополнение запасов осуществляется ежесуточно.
- Запасами в днях являются объёмы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути. Особо отмечаем, что показатель запасов в днях это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объёмами, и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней, поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, - пояснили в ведомстве.
С 22 августа в Казахстане ввели дифференцированный тариф на дизтопливо.