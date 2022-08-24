Фото ДП Атырауской области Авария произошла 23 августа в 20:20 на пересечении улиц №40 и №11 в микрорайоне Еркинкала-1. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 20-летний водитель Lifan на перекрёстке при обгоне врезался в Lada Priora, которая поворачивала налево. За рулём находилась 41-летняя женщина. От удара Lada Priora упала на бок, а Lifan врезался в опору линий электропередач. В ДТП пострадала водитель Lada, её доставили в больницу.