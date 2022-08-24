Так выглядит квартира за 160 млн тенге Лидером стала 9-комнатная квартира площадью 350 квадратных метров за. Объект расположен на улице Аманжолова, дом монолитный, построенный в 2014 году. Как говорится в объявлении, в квартире установлены кондиционер, пластиковые окна немецкого производства, встроенная кухня, новая сантехника, счётчики. В квартире есть две кухни (26,7 м² и 8,1 м²) и четыре санузла. При этом вся техника и мебель остаются покупателям. Также имеется собственный паркинг и камеры видеонаблюдения. Рядом расположены школы и детские сады. На второй строчке пятикомнатная квартира площадью 188 квадратных метров заДом кирпичный 2019 года постройки, расположенный на улице Льва Толстого. Квартира имеет современный дизайн в стиле лофт. Улучшенная планировка, установлены новая сантехника, счётчики, пластиковые окна, кондиционер, встроенная кухня. Комнаты изолированы, имеются кладовка, три санузла, кабинет и гардероб. Середину рейтинга заняла 5-комнатная квартира, только чуть меньшей площадью в 160 квадратных метров заДом 2020 года постройки, находится на улице Ихсанова. Это двухуровневый таунхаус с парковкой на три автомобиля. Хозяева квартиры обещают оставить новому владельцу всю встроенную технику и мебель, три телевизора, пять кондиционеров и новую сантехнику премиум класса. Также имеется зона барбекю и мангал. Сделан дизайнерский ремонт. Четвёртое место досталось 5-комнатной квартире площадью 190 квадратных метров. Дом кирпичный. Квартира расположена в элитном малоквартирном жилом комплексе 2019 года постройки на пересечении улиц Льва Толстого и Неусыпова, рядом с парком культуры и отдыха. Квартира с дизайнерским ремонтом, витражными окнами, полностью мебелированная, имеет автономное отопление, безключевой доступ в квартиру. В жилище два санузла, кондиционеры, в каждой комнате гардеробная, видеонаблюдение, видеодомофон. Территория комплекса огорожена, имеется беседка, зона барбекю, игровая площадка, парковочное место, а также подвальное помещение. Завершает рейтинг 3-комнатная квартира в кирпичном доме 2020 года постройки площадью 100 квадратных метров за, расположенная на улице Даумова. В объявлении указано, что выполнен дизайнерский ремонт в неоклассическом стиле, использованы дорогие материалы, обои Roberto Cavalli (итальянская компания по производству предметов роскоши), кухонный гарнитур по индивидуальному дизайн-проекту от кухни «Мария», квартира полностью мебелированная. Есть автономная газовая отопительная система. В жилом комплексе охраняемая территория с видеонаблюдением.