- Отвечу на этот вопрос грубо и жёстко. У нас в стране нет правила, чтобы кто-то работал без денег. В данном случае это оплата за услуги. Моя компания не берёт за просмотр. Но если завтра мы это правило внедрим... выезд ничего не стоит, кроме времени специалиста. А если арендатор не обладает средствами или сам не знает, чего он хочет? - объяснила Нина Лукьяненко.

Фото с сайта pexels.com Некоторые риелторы не берут деньги с будущих арендаторов за просмотр квартиры, а некоторые просят за свои услуги в среднем по тысячу тенге. В ходе брифинга в РСК Алматы советника президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нине Лукьяненко задали вопрос о законности плат за просмотр.По её словам, каждая риелторская компания решает самостоятельно, будет ли оплата за услугу составлять только процентную часть от закрытой сделки или же брать деньги за каждый показ квартиры. В любом случае, если человек не готов оплачивать просмотр, то должен искать владельца квартиры самостоятельно и уже договариваться с ним.