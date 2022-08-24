Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов, до первого августа за получением технических средств реабилитации обратились 13 729 человек с ограниченными возможностями. Из них 8 349 обеспечены средствами и социальными услугами через портал соцуслуг. Сейчас в области проживают 24 003 человека с ограниченными возможностями. Из них инвалиды первой группы - 2 054, второй группы - 9 472, третьей - 8 446, а также 4 031 особенный ребёнок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.