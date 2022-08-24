Фото Медета Медресова Генеральный директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов на месте сообщил, что двое работников 1971 и 1982 года рождения проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и канализационную насосную станцию затопило сточными водами. Рабочие утонули. Предприятие обещает оказать всю помощь семьям погибших. Оба мужчины продолжительное время трудились в ТОО. Родной брат работника 1982 года рождения рассказал, что у погибшего осталось трое детей. Сейчас на месте работает полиция, тела скончавшихся увезли.Фото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета МедресоваФото Медета Медресова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.