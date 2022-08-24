Затопило, сломалось, появились тараканы: кто оплачивает форс-мажоры в арендуемой квартире
Это регулирует закон и договор аренды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко в ходе брифинга в РСК сказала, что залог безопасной аренды - договор между владельцем и жильцом.
- Цена ошибки всегда бывает дорога, поэтому нужно соблюдать закон и любая сделка должна носить письменную форму. Письменный договор имеет полную юридическую силу, нужно прописать все нюансы. Но договор - это то, о чём договорились, поэтому вначале всегда нужна встреча между владельцем и арендатором, где обсуждаются все моменты, - рекомендует специалист.
Согласно общепринятым правилам, работы капитального характера - прорыв трубы или ситуация, когда соседи затопили квартиру, оплачивает владелец жилья. Всё, что касается текущего состояния квартиры или физического износа, является ответственностью арендатора. Например, если начал капать кран.
- Что касается имущества, это вопрос решается до заселения. Произошло что-то, сломалось, утратило внешний вид, когда арендаторы заезжают с животными, но это не было оговорено заранее. То тут есть правило - по вине арендатора или нет. Если вины арендатора нет, то несёт ответственность владелец. Если наличие животных не обсуждалось, а завтра они появились, то это - вопрос за счёт арендаторов, - объясняет Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана.
В случаях, когда арендатор обнаруживает в квартире насекомых, то вопрос должен решать владелец за свой счёт.