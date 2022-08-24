- Цена ошибки всегда бывает дорога, поэтому нужно соблюдать закон и любая сделка должна носить письменную форму. Письменный договор имеет полную юридическую силу, нужно прописать все нюансы. Но договор - это то, о чём договорились, поэтому вначале всегда нужна встреча между владельцем и арендатором, где обсуждаются все моменты, - рекомендует специалист.

- Что касается имущества, это вопрос решается до заселения. Произошло что-то, сломалось, утратило внешний вид, когда арендаторы заезжают с животными, но это не было оговорено заранее. То тут есть правило - по вине арендатора или нет. Если вины арендатора нет, то несёт ответственность владелец. Если наличие животных не обсуждалось, а завтра они появились, то это - вопрос за счёт арендаторов, - объясняет Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана.

Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко в ходе брифинга в РСК сказала, что залог безопасной аренды - договор между владельцем и жильцом.Согласно общепринятым правилам,- прорыв трубы или ситуация, когда соседи затопили квартиру, оплачивает владелец жилья. Всё, что касается, является ответственностью арендатора. Например, если начал капать кран.В случаях, когда, то вопрос должен решать владелец за свой счёт.В развитых странах недвижимость подлежит страхованию. Поэтому Нина Лукьяненко рекомендует владельцам страховать свои активы.