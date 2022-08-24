Водоснабжение отключили и в посёлке Зачаганск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральск полностью отключили от водоснабжения Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации ТОО «Батыс су арнасы», сегодня, 24 августа, на канализационно-насосной станции - 2 произошла авария, из-за которой пришлось остановить давление в системе. Центральная часть города и Зачаганск остались без воды, в северо-восточной части Уральска давление в норме, а в Деркуле понижено. На предприятии сообщили, что бригада работников занимается устранением последствий аварии. Напомним, именно на этом участке сегодня погибли двое рабочих ТОО. В момент замены задвижки произошло затопление и мужчины утонули в сточных водах.