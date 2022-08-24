- Например, есть объект в Esentai City (элитная недвижимость с видом на горы в Алматы), где ежемесячная арендная плата составляет 1,6 млн тенге. Там стоит дорогая мебель от известных мировых брендов, любое повреждение - это серьёзный ущерб владельцу. Если недвижимость эконом класса, то депозит взимается в размере одной месячной оплаты. В дорогом жилье может и большую сумму составлять, - пояснила Лукьяненко.

Фото с сайта pexels.com Советник президента Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко в ходе брифинга в РСК сказала, что депозит является общепринятой мировой практикой. В нашей стране он выплачивается по согласованию сторон в зависимости от того, в каком состоянии объект недвижимости.По её словам, если была просрочка по выплатам или коммунальным услугам, то владелец может удержать эту сумму из гарантийного депозита. А арендатор дополнительно её потом восполнит. После окончания срока аренды стороны проверяют состояние квартиры и, если есть серьёзные повреждения (за исключением физического износа), то есть возможность удержать из депозита все недостатки, которые выявились. По окончании срока аренды депозит может быть зачтён в качестве оплаты за последний месяц аренды или возвращён. В развитых странах недвижимость подлежит страхованию. Поэтому Нина Лукьяненко рекомендует владельцам страховать свои активы.