- На место происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования, работали сапёры. Проводился осмотр здания, были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены., - пояснили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено ДП Актюбинской области По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, утром 24 августа на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Подобные сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, в суд Актобе, в специализированный суд Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд Актобе.Ведётся досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».Фото предоставлено ДП Актюбинской области