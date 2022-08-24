Авария произошла в ночь на 24 августа примерно в 00:50, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Водитель Toyota погиб в ДТП в Актюбинской области Фото предоставлено МВД РК В пресс-службе МВД сообщили, что 26-летний водитель Toyota Estima на 91-километре дороги Шалкар – Иргиз не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП от полученных травм скончались три человека. Трое несовершеннолетних госпитализированы в центральную больницу.