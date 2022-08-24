У 40-летнего Даулена Байбулова остались трое детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске два сотрудника «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах Фото Медета Медресова Сегодня, 24 августа, на КНС-2 произошла трагедия. При проведении ремонтных работ погибли два сотрудника ТОО «Батыс су арнасы». Одним из них был Даулен Байбулов, седьмого октября ему должно было исполниться 40 лет. На предприятии он работал около трёх лет.
– Двое его детей живут в Алматы с бывшей супругой, им 17 и 15 лет. От второго брака у него шестилетний сын, в этом году идёт во второй класс. Сын был добрым, открытым человеком, никому никогда не причинял зла, со здоровьем проблем не было. Вместе с семьёй снимали квартиру. Он был нашим старшим сыном, супруга инвалид, я за ней ухаживаю. Мы все убиты горем, нам остаётся лишь оплакивать его. Что было, то было, это ведь трагический случай. Видимо кто-то где-то допустил ошибку, может кран какой-то не закрыли. Подробностей я не знаю, - рассказал отец погибшего Рысбай Байбулов.
Мужчина со слезами на глазах рассказал, что видел сына в последний раз на прошлой неделе. Он ненадолго заехал к родителям. В последний путь Даулена Байбулова проводят 26 августа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.