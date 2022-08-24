Мужчина водворён в изолятор временного содержания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пожилую иностранку с внуком избил житель ЗКО 21 августа в районе Самал-3 неизвестный мужчина напал на пожилую женщину и её внука. Злоумышленник нанёс несколько ударов пенсионерке и ребёнку, после чего скрылся. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом носа, ушиб мягких тканей и ссадины. У ребёнка гематома на лице и царапины. Задержать мужчину помогли соседи пенсионерки. Подозреваемым оказался 28-летний житель района Байтерек, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Официальный представитель прокуратуры ЗКО Асель Беркалиева сообщила, что подозреваемый водворён в изолятор временного содержания в Уральске. Его подозревают в совершении преступления по статье 293 УК РК «Хулиганство». Между тем, зять пострадавшей пенсионерки Дмитрий Марченко сообщил, что по заключению судебно-медицинской экспертизы статью «Хулиганство» могут переквалифицировать, чего они и будут добиваться.