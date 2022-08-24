Следственные действия закончились и коммунальщики приступили к ремонтным работам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске два сотрудника «Батыс су арнасы» утонули в сточных водах Фото Медета Медресова Сегодня, 24 августа, на канализационно-насосной станции - 2 произошла авария, в которой погибли двое сотрудников ТОО «Батыс су арнасы». Выяснилось, что рабочие проводили ремонт по замене задвижки. По предварительным данным, задвижку вырвало и КНС затопило сточными водами. Рабочие погибли. Из-за аварии на станции большая часть города осталась без воды.
- Следственные мероприятия завершились недавно и нам дали доступ к КНС, бригады приступили к ремонтным работам. Планируем их завершить в течение трёх часов и начать подачу воды. Но нужно понимать, что вода сразу в домах не появится, будет набираться. Думаем, что к 21 часу вода появится в домах, - рассказал директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов.
По информации директора предприятия, сейчас осуществляется подвоз воды в социальные объекты города. Отец одного из погибших работников рассказал, что у мужчины остались трое детей.