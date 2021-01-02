Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации заместителя руководителя управления образования ЗКО Аяжан Жунусовой, в начале этого года в области функционировали семь трехсменных школ, а к концу года их количество сократилось до трех. В три смены обучаются ученики общеобразовательной школы №18 в поселке Меловые горки, СОШ №17 города Аксай и Подстепновская школа Теректинского района. – Количество трехсменных школ было снижено за счет сдачи в эксплуатацию школы на 450 мест в Уральске и школы на 900 мест в поселке Зачаганск. Аварийных школ было семь, на конец года - 6, это СОШ №33, №31, СОШ имени А.Уразбаевой в Казталовском районе, СОШ им.Хусайнова в селе Жулдыз, Сарыкудукская ОШ в селе Сарыкудук, в Акжайыкском районе СОШ имени М.Утемисова в селе Атамекен. В этом году построена школа на 300 мест с пришкольным интернатом на 100 мест школы-гимназии имени Абая Акжайыкского района. Для решения вопроса аварийности школ ведется строительство трех школ, это школы им.А.Уразбаевой на 600 мест и Сарыкудыкская ОШ на 60 мест Казталовского района, школа на 300 мест №33 городе Уральск, - рассказала Аяжан Жунусова. Стоит отметить, что в области ведется работа по привлечению частных инвесторов для строительства школ. Так, для разгрузки трехсменных школ ТОО «Нуркапстройгаз» ведет строительство школы на 900 мест в поселке Зачаганск. Кроме того, ТОО «Каз-Холл» начало подготовительные работы для строительства школы на 400 мест взамен аварийной СОШ №31. Аким области Гали Искалиев отметил, что обучение в частных школах будет бесплатным. – Частные школы это не значит, что обучение в них будет платным, об этом нужно говорить. Возможно в школах будут предоставлять какие-то дополнительные платные услуги, но предметы и услуги, которые входят в программу образования, будут оказываться бесплатно, - заверил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.