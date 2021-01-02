Секретарь Атырауского областного маслихата Умирзак Зинуллин проинформировал, какие вопросы были рассмотрены и нашли положительное решение в 2020 году. - В этом году решены вопросы строительства дорог по конкретным адресам, пешеходного перехода, выделения 1 млн тенге для социальной поддержки медработников, направляемых в сельские местности, утверждены объем жилищных сертификатов и список их получателей. Также велись работы по учету земель сельскохозяйственного назначения и начались работы по возврату государству неиспользуемых и используемых не по назначению земель. Помимо этого, ведутся работы по строительству дорог республиканского значения Актобе-Атырау и Атырау – Астрахань РФ, - сказал Умирзак Зинуллин. ​ По данным управления контроля использования​ и защиты земель Атырауской области, за 11 месяцев 2020 года 16 земельных участков, предоставленные для коммерческих целей, возвращены государству в связи с тем, что они не использовались. Также за отчетный период названное управление направило в суд 35 исковых заявлений о возврате неиспользуемых земель. По официальным данным на 1 ноября, в 2020 году в Атырауской области в собственность государства возвращено 273 800 гектаров земель ​ сельскохозяйственного назначения. Причина- неосвоение участков их владельцами в необходимые сроки . Среди них есть и те, кто добровольно вернули землю в собственность государства. ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.