По информации РГП "Казгидромет", 3 января в Уральске ожидается снег. Температура воздуха днем -5 градусов, ночью -12. По информации службы спасения,в регионе ожидается метель и туман. В Атырау будет облачно, днем +2 градуса, ночью -9. 5 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -4 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем составит -12 градусов, ночью -17.