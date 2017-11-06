64-летнего мужчину сбили на дороге по улице Жангир хана 15 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в полиции, подозреваемый в наезде на пешехода еще не установлен. Между тем, родные погибшего мужчины активно ищут очевидцев произошедшего. Напомним, мужчину ночью сбили на обочине дороги по улице Жангир хана, виновник скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Стоит отметить, что 22 октября в Зачаганске на улице Брусиловского также сбили пешехода насмерть. Водителя также не задержали.