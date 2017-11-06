Фото с сайта diapazon.kz Сегодня казахстанка Диана ЭСПОЗИТО в девичестве УРАЗБАЕВА является персональным консультантом по Южной Италии, владелицей сети хостелов и школы итальянской кухни. Также девушка основала фонд по развитию туризма на юге Италии, выпускает одежду и обувь для женщин и мужчин. - За границей я оказалась совсем случайно! Не подозревая, что готовит для меня судьба, я поехала в Австралию, Сидней. И именно там я встретила своего мужа, казалось бы, что для итальянца, что для казашки – Австралия очень далекая страна, но именно там нам было суждено встретиться и влюбиться. После женитьбы мы переехали жить в Италию, на родину моего мужа. И мне пришлось уехать из Казахстана, - рассказывает Диана ЭСПОЗИТО. После долгих и упорных работ в бизнесе и общественной жизни Италии Диане предложили политическую карьеру в Италии. Однако для этого было необходимо отказаться от гражданства Казахстана, на что девушка категорично ответила отказом. - Я патриот своей страны! Моя родина – это Казахстан, где я родилась и выросла, родной город – Атырау. Я очень горжусь тем, что я казашка! В Италии, да и во всех странах, в которых бываю, я всегда с собой беру флаг Казахстана! Рассказываю о наших традициях, о толерантности народов Казахстана. Именно на фоне своего родного флага! - говорит Диана ЭСПОЗИТО. По словам девушки для того, чтобы популяризировать Казахстан в Европе, она проводила в Италии презентации об Экспо, и смогла привезти в Казахстан итальянских предпринимателей для посещения ЭКСПО. Сейчас Диана проводит персональные туры по Южной Италии, в будущем теперь уже бывшая жительница Атырау намерена запустить проект экскурсий по Казахстану.