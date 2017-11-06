Галине БОШЕНЯТОВОЙ уже оказали вещевую помощь, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Волонтеры Уральска и неравнодушные горожане привозят Галине БОШЕНЯТОВОЙ одежду и продукты. Как рассказала Галина, после публикации о ее тяжелом положении на портале "Мой ГОРОД" многие стали звонить и предлагать помощь. - И мне, и сыну привезли одежду, кто-то даже привез продукты питания. Также мне дали 23 тысячи тенге, на которые я купила лекарства, раскраски и книжки сыну. Я очень благодарна всем, кто откликнулся и помог мне, - рассказала женщина. Между тем, сегодня, 6 ноября, Галина БОШЕНЯТОВА была в поликлинике №1, но попасть на прием к невропатологу не смогла. Со слов женщины, заведующая объяснила ей, что специалист сейчас находится в отпуске и на прием ее смогут записать только после выхода врача на работу, однако когда именно это произойдет - неизвестно. Напомним, Галина БОШЕНЯТОВА была лишена пособия по инвалидности 3 группы, которое она получала из-за приступов эпилепсии. Врачи заявили женщине, что она здорова и дееспособна, несмотря на участившиеся приступы. Сейчас женщина вместе с 5-летним сыном остались без средств для существования, так как из-за болезни ее увольняют с работы.