Иллюстративное фото из архива "МГ" Из материалов дела стало известно, что подсудимый в состоянии алкогольного опьянения в ссоре задушил своего отца. - Трагедия произошла в одном из домов села Атамекен Мунайлинского района. Во время ссоры сын подрался с отцом. Отцу удалось выбежать на улицу. Но подсудимый не остановился на этом. Он догнал отца, повалил его на землю и задушил. Мужчина скончался на месте, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области. Приговором суда мужчина признан виновным в совершенном убийстве. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.