Иллюстративное фото из архива "МГ" Директор издательства "Мектеп" Ерлан Сатыбалдиев рассказал о скандале в соцсетях по поводу фейковых публикаций про содержание казахстанских учебников. По его словам, с 17 августа ни одна редакция казахстанских СМИ не отправила в издательство запрос, чтобы узнать их мнение и получить комментарий. В качестве "доказательства лживости" интернет-публикаций пользователей соцсетей в "Мектеп" подготовили специальный видеоролик, в котором показали, как в интернете подтасовывали реальные факты. По информации директора издательства "Мектеп", негативные комментарии, направленные на подрыв отечественной системы образования, уже принесли первые негативные результаты – авторы отказываются писать обновлённые казахстанские учебники. - Идёт попытка подорвать репутацию не одного учебника, а дискредитация всей системы по созданию учебников обновлённого содержания. Вот эти фейки, которые шли по младшим классам, они вообще касались наших коллег из других издательств. Мы всегда готовы к критике, тем более когда сейчас идёт революционные изменения в системе образования. И если она конструктивна, мы ей даже рады, – сказал он в Алматы, где проходит на круглый стол "Казахстанское медиа-пространство: современные реалии". В показанном журналистам видеоролике авторы пояснили, как в интернете формировался образ казахстанских учебников и их авторов. - Попытки манипулировать общественным сознанием. Череда скандалов обновлённых учебников, которая развернулась в интернете, началась 17 августа – задолго до того, как учебник попал в руки родителей. Скоро начались откровенные провокации. Отрывки из юмористической книги Григория Остера стали выдавать за упражнения казахстанского учебника по математике. Люди поддались на провокацию, что всколыхнуло ряд гневных комментариев. Начались высказываться те же тезисы, что звучали в начале 90-х годов, когда выходило первое поколение казахстанских учебников. Дескать Казахстан не готов к тому, чтобы создавать собственные учебники. Всё казахстанское – плохо. Давайте обучать детей по российской программе и учебникам. МОН РК обвиняют в попытке разрушить русский язык в Казахстане. Систему образования якобы выстраивают таким образом, чтобы воспитать поколение безвольных роботов, – сообщили в "Мектеп". По мнению издательства, всё это происходит на фоне преступных фейков. В качестве примера были приведены фотографии страниц из российской книги о сексуальном воспитании, которые выдавали за материал из казахстанского учебника для вторых классов. - В СМИ выходит ложная информация, что упражнения по математике для пятых классов взяты из интернета. Количество просмотров фейковых постов превосходит суммарный тираж республиканских газет. Далее в соцсетях появляется статья об исторических несоответствиях в учебнике по русскому языку. В двух разных упражнениях на тему "Чудеса света" были представлены две даты постройки храма Артемиды. То есть постройка и его реконструкция после уничтожения. То же самое относится к разночтению в датах обнаружения Золотого человека. Все эти даты верны. Но своими публикациями авторы вызвали новую волну негатива, – отметили в издательстве. Также в "Мектеп" обратили внимание на якобы научные статьи, опубликованные в центральных СМИ страны. В частности, авторы ролика подчеркнули, что все цитаты в подобных материалах вырваны из контекста, при этом "проводится сознательная подтасовка фактов автором статьи". При этом советник министра образования РК Майраш Тайкенова пояснила, что для недопущения ошибок ведётся активная работа по сбору отзывов от читателей. На специальном сайте пользователи опубликовали пять тысяч замечаний к учебнику русского языка за авторством Зинаиды Сабитовой. В результате Сабитова внесла правок на 63 страницы из 290, переписав тем самым книгу почти на треть. - Мы рассказывали уже о сайте, на котором можно публиковать все замечания по учебникам. Когда готовился учебник Зинаиды Сабитовой, пять тысяч замечаний было на этом сайте. По словам автора, 63 страницы были исправлены в учебнике из 290 страниц благодаря этим замечаниям, которые были накоплены в течение девяти месяцев. То есть работа идёт. Если вы интересуетесь темой учебников, то вся информация открыта, в том числе и от МОН", – констатировала Майраш Тайкенова. 9 октября директор издательства "Мектеп" Ерлан Сатыбалдиев высказался о том, что кто-то специально подбрасывает фейковую информацию об учебниках в соцсети. По словам издателя, кто-то пытается надавить на Министерство образования и науки, распространяя в социальных сетях негативную информацию. Казахстанские родители раскритиковали новый учебник 7 класса по русскому языку автора Зинаиды Сабитовой. Родители посчитали, что автор учебника много внимания уделяет темам, которые не относятся к изучаемому предмету. Они указали на неоправданно большое внимание, уделённое социальным сетям и компьютерной терминологии.