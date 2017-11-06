Сообщение о том, что 65-летний мужчина и 59-летняя женщина заблудились в Переволочной роще, поступило на пульт спасателей в 19.14. К счастью, у пенсионеров с собой были сотовые телефоны. - По телефону заблудившиеся рассказали, что собирали грибы в районе Переволочной рощи, однако, увлекшись процессом, потерялись и не смогли найти дорогу назад. Сотрудники ДЧС ЗКО определили ориентировочное местонахождение и вывели их на берег реки Урал. Позже туда были направлены 2 бригады, одна из которых производила поиски вдоль берега реки Урал вниз по течению, а вторая - вверх по течению на моторной лодке. В 21 .30 спасатели оперативно - спасательного отряда нашли заблудившихся в районе 1-ой дачной, - отметили в ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что оба пенсионера здоровы, в медицинской помощи не нуждались. В ДЧС ЗКО пояснили, что жители области, собираясь в лес, не забывали о своей безопасности - нужно предупреждать родственников о месте, куда вы планируете отправиться, о времени возвращения, а также не забывать брать с собой заряженный сотовый телефон.