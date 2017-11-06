Фото Асии Кульжановой По словам местной жительницы Асии КУЛЬЖАНОВОЙ, которая познакомилась с музыкантом поближе, баяниста зовут Игорь, в ретро-парке он играет в теплую погоду как в будни, так и по выходным. Владеет сразу тремя музыкальными инструментами - гитара, баян, аккордеон, обучает игре как взрослых, так и детей. В репертуаре музыканта песни прошлых лет, причем исполняет их Игорь как на русском, так и на казахском языках. Его с удовольствием слушает детвора, гуляющая в парке. - Меня поразило то, что я как будто попала в советское время. В этом парке вообще должен играть оркестр мини-бэнд. Жалко, что только приезжие могут вот так смело играть, петь, за что огромное спасибо, - рассказывается Асия КУЛЬЖАНОВА. Отметим, что уличные музыканты для атырауских улиц очень большая редкость.