3-летняя Динара САЙЫНОВА получила квоту на операцию прямой кишки, но денег на проезд и проживание в Алматы у одинокой мамы нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказала мама девочки Акерке САЙЫНОВА, после 15 ноября они должны ехать на операцию, которую будут делать в клинике Алматы. - Мы недавно проходили уже лечение, но восстановление ануса дочке пока не сделали. У нее до сих пор прямая кишка выведена наружу. Динара не ходит в садик, так как часто болеет. У нее в организме постоянно идет воспалительный процесс из-за неправильной работы кишечника, - рассказала расстроенная мама. - Сейчас мы получили квоту на первую операцию, но денег на проезд и проживание, а также на памперсы и лекарства у меня нет. Я работаю, но моей зарплаты едва хватает на проживание. Мужа нет, он ушел от нас, когда узнал о болезни дочки. Нам требуется около 200 тысяч тенге. Со слов мамы, на первую операцию они ездили на средства, которые помогли собрать неравнодушные люди. Сейчас женщина вновь вынуждена просить  помощи у людей. Напомним, Динаре САЙЫНОВОЙ из Бурлинского района ЗКО диагностировали высокую атрезию прямой кишки (врожденный порок развития аноректальной области, при котором отсутствует естественный канал прямой кишки и заднепроходное отверстие - прим. автора). В 1,5 года девочке должны были провести сложную операцию на прямую кимшку, но из-за плохих анализов ее отложили. Если вы желаете помочь маленькой Динаре поехать на лечение, денежные средства можно пересылать маме девочки Акерке САЙЫНОВОЙ. Номер счета в Народном банке 4390 8782 8426 9940. Номер телефона: 8 705 768 25 66.